Саакашвілі розповів про перший закон, який внесе у Нацраду реформ

Україні потрібен закон про державно-приватне партнерство, заявив голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі.

Цей закон має піти на користь малому та середньому бізнесу, який створює 80% робочих місць у країні, наголосив Саакашвілі.

– Держава може виконувати тільки ось ці функції, а всі інші функції – це тільки можна разом з людьми, які створюють добробут цієї країни, які створюють 80% робочих місць, – сказав голова Виконавчого комітету реформ.

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За законом про державно-приватне партнерство, який планує запропонувати Саакашвілі Національній раді реформ, основні функції належатимуть приватним суб’єктам – “дуже розумним і талановитим українцям”.

Нагадаємо, Зеленський призначив Саакашвілі головою виконавчому комітету реформ 7 травня 2020 року.