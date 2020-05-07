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Саакашвили заявил, что пришел на должность “вытягивать Украину из болота”

Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили назвал свое назначение неординарным шагом президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал в Facebook после встречи с главой государства 8 мая.

Саакашвили подчеркнул, что “Украину нужно вытягивать из болота, а сделать это может только президент Владимир Зеленский”.

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— Украину нужно вытягивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет, и у которого есть амбиция остаться в истории Украины человеком, который смог что-то то сделать для своего народа и для каждого украинца, — считает председатель Исполнительного комитета реформ.

Напомним, Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ 7 мая 2020 года.

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