Большие торговые центры в столице можно открывать после возобновления работы метро, ​​сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Нужно понимать, что люди добираются на работу на общественном транспорте. В том числе, и в крупные торговые центры. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах.

Он также отметил, что открытие ТРЦ состоится при снижении количества больных коронавирусом и при условии, что владельцы и посетители будут придерживаться строгих правил безопасности.

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Виталий Кличко добавил, что открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. Он надеется, что это произойдет до конца мая.

Напомним, ранее Виталий Кличко сообщил, что обратится к правительству с предложением открыть метро в Киеве с 25 мая.

Такое решение он объяснил тем, что из-за большого количества людей, которые возвращаются к работе, в городе происходит транспортный коллапс.

Источник: Виталий Кличко