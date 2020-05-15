Великі торговельні центри в столиці можна відкривати після відновлення роботи метро, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Потрібно розуміти, що люди дістаються на роботу громадським транспортом. Зокрема, й до великих торговельних центрів. Це розуміють і власники бізнесу в цих центрах.

Він також зазначив, що відкриття ТРЦ відбудеться у разі зниження кількості хворих на коронавірус і за умови, що власники і відвідувачі дотримуватимуться суворих правил безпеки.

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Віталій Кличко додав, що відкриття торговельних центрів буде наступним етапом послаблення обмежень. Він сподівається, що це відбудеться до кінця травня.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко повідомив, що звернеться до уряду з пропозицією відкрити метро в Києві з 25 травня.

Таке рішення він пояснив тим, що через все більшу кількість людей, які повертаються до роботи, в місті відбувається транспортний колапс.

Джерело: Віталій Кличко