12 комітетів Ради завернули програму Кабміну

Комітет євроінтеграції відправив на доопрацювання програму діяльності уряду Дениса Шмигаля.

Про це повідомив перший заступник голови профільного комітету нардеп фракції Голос Ярослав Железняк у Facebook.

– Комітет євроінтеграції…відправив програма уряду на доопрацювання. Більше ніж половина (12 з 23) Комітетів ВРУ відправили уряд переписувати свій “реферат”. Рахунок 12:0.

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2 квітня Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів затвердив програму діяльності і назвав деякі пріоритети.

Раніше ми писали, що у Програмі діяльності Кабміну заходи з подолання коронавірусу і підтримка населення визначені як короткострокові пріоритети.