По состоянию на 16 мая в Киеве зафиксировали 153 новых случая коронавируса. Среди них – 17 медиков.

Умерли за прошедшие сутки два человека. В Киеве зафиксировали 45 летальных случаев.

Всего Covid-19 подтвердился у 2221 человека.

Среди заболевших 106 женщин возрастом от 21 до 77, 17 девушек от 5 до 17 лет, 30 мужчин возрастом от 19 до 68 лет.

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Большая часть заболевших – воспитанники и сотрудники Дарницкого дома-интерната для девушек.

С коронавирусом госпитализировали 17 пациентов. Все остальные находятся на самоизоляции.

За прошедшие сутки вирус побороли 22 человека. Всего в Киеве выздоровели 222 жителя города.

К слову, коронавирус в Украине 16 мая обнаружен у 17 858 человек. За сутки еще у 528 людей подтвердили Covid-19,

Источник: Виталий Кличко