Станом на 16 травня в Києві зафіксували 153 нових випадки коронавірусу. Серед них – 17 медиків.

Померли за минулу добу двоє людей. В Києві зафіксували 45 летальних випадків.

Всього Covid-19 підтвердився у 2221 людини. Серед захворілих 106 жінок віком від 21 до 77, 17 дівчат від 5 до 17 років, 30 чоловіків віком від 19 до 68 років.

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Переважна частина хворих – вихованці та співробітники Дарницького будинку-інтернату для дівчат.

З коронавірусом госпіталізували 17 пацієнтів. Всі інші знаходяться на самоізоляції. За минулу добу вірус подолали 22 людини. Всього в Києві одужали 222 жителя міста.

До речі, коронавірус в Україні 16 травня виявлений у 17 858 осіб. За добу ще у 528 людей підтвердили Covid-19.

Джерело: Віталій Кличко