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Факты / Украина

Ляшко назвал условия проведения массового тестирования на коронавирус

Массовое тестирование на коронавирус в Украине начнется, когда Минздрав пропишет его алгоритмы. Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов должен подписать соответствующий приказ.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Это тестирование — так называемый иммуно-ферментный анализ, станет доступен в двух случаях. Первое — сегодня министр здравоохранения подпишет приказ, в котором будут четко прописаны алгоритмы тестирования и использование результатов тестирования в зависимости от уровня обнаруженных тел и иммуноглобулинов в крови и биологическом материале, который будет исследоваться.

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Виктор Ляшко также отметил, что, во-вторых, этот процесс будет зависеть от наличия тестов в Украине.

Он объяснил, что массовое тестирование будет доступнее, чем тестирование методом ПЦР, поскольку лаборатории могут делать около миллиона тестов в сутки.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к Covid-19.

Тестирование на антитела могут начать на следующей неделе.

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