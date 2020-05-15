Масове тестування на коронавірус в Україні розпочнеться, коли МОЗ пропише його алгоритми. Крім того, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повинен підписати відповідний наказ.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Це тестування – так званий імуно-ферментний аналіз, який стане доступний в двох випадках. Перше – сьогодні міністр охорони здоров’я підпише наказ, в якому будуть чітко прописані алгоритми тестування та використання результатів тестування залежно від рівня виявлених тіл і імуноглобулінів в крові та біологічному матеріалі, який досліджуватиметься.

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Віктор Ляшко також зазначив, що, по-друге, цей процес залежатиме від наявності тестів в Україні.

Він пояснив, що масове тестування буде доступніше, ніж тестування методом ПЛР, оскільки лабораторії можуть робити близько мільйона тестів на добу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я України готується затвердити алгоритм масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до Covid-19.

Тестування на антитіла можуть розпочати вже наступного тижня.