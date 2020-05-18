Центральная избирательная комиссия разрешила голосовать на местных выборах 2020 года внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания.

Такое решение было принято на заседании 18 мая.

Решения поддержали 16 членов ЦИК, постановление начнет действовать 1 июля.

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Этот документ делает переселенцев из Донбасса и Крыма частью территориальных общин, в которых они фактически проживают.

— Мы учли почти все пожелания, сделали все, чтобы документ отвечал тем чаяния, которые сегодня есть у граждан — участвовать в местных делах, — отметил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик.

Изменение места голосования будет действовать на два тура выборов.

Как писали Факты ICTV, местные выборы состоятся 25 октября 2020 года. Верховная Рада примет необходимые решения в середине июля.