Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах 2020 року внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання.

Таке рішення ухвалили на засіданні 18 травня.

Рішення підтримали 16 членів ЦВК, постанова почне діяти 1 липня.

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Цей документ робить переселенців з Донбасу та Криму частиною територіальних громад, у яких вони фактично проживають.

– Ми врахували майже всі побажання, зробили все, щоб документ відповідав тим чаянням, які сьогодні є у громадян – брати участь у місцевих справах, – зазначив заступник глави ЦВК Сергій Дубовик.

Зміна місця голосування буде діяти на два тури виборів.

Як писали Факти ICTV, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року. Верховна Рада ухвалить потрібні рішення в середині липня.