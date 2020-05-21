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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подорожали: курс валют на 21 мая

Доллар и евро ближе к концу недели подорожали. По состоянию на 21 мая НБУ установил официальный курс доллара на уровне 26,58 грн за $1.

Поэтому валюта подорожала на 7 копеек, по сравнению с предыдущим банковским днем.

Также выросла стоимость евро. По состоянию на 21 мая за €1 придется заплатить 29,14 грн. Поэтому, по сравнению с предыдущим банковским днем, стоимость валюты выросла на 12 копеек.

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Курс валют в Украине от НБУ на 21.05:

  • $1 — 26,58 грн;
  • €1 — 29,14 грн;
  • 1 польский злотый — 6,41 грн;
  • 10 российских рублей — 3,70 грн.

Напомним, резкое подорожание евро зафиксировали 20 мая. Доллар в предыдущий банковский день наоборот был дешевле, что немного дало возможность гривне укрепиться.

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