Долар і євро ближче до кінця тижня здорожчали. Станом на 21 травня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 26,58 грн за $1.
Тому валюта здорожчала на 7 копійок, порівняно з попереднім банківським днем.
Також зросла вартість євро. Станом на 21 травня за €1 доведеться заплатити 29,14 грн. Тому, порівняно з попереднім банківським днем, вартість валюти зросла на 12 копійок.
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Курс валют в Україні від НБУ на 21.05:
- $1 – 26,58 грн;
- €1 – 29,14 грн;
- 1 польський злотий – 6,41 грн;
- 10 російських рублів – 3,70 грн.
Нагадаємо, різке здорожчання євро зафіксували 20 травня. Долар у попередній банківський день навпаки був дешевшим, що трохи дало можливість гривні зміцнитися.