Долар і євро ближче до кінця тижня здорожчали. Станом на 21 травня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 26,58 грн за $1.

Тому валюта здорожчала на 7 копійок, порівняно з попереднім банківським днем.

Також зросла вартість євро. Станом на 21 травня за €1 доведеться заплатити 29,14 грн. Тому, порівняно з попереднім банківським днем, вартість валюти зросла на 12 копійок.

Читайте: Україна може отримати перший транш МВФ в розмірі $1,75 млрд у травні

Курс валют в Україні від НБУ на 21.05:

$1 – 26,58 грн;

€1 – 29,14 грн;

1 польський злотий – 6,41 грн;

10 російських рублів – 3,70 грн.

Нагадаємо, різке здорожчання євро зафіксували 20 травня. Долар у попередній банківський день навпаки був дешевшим, що трохи дало можливість гривні зміцнитися.