Двум фигурантам по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко изменили подозрения.

Теперь Андрей Антоненко — не организатор, а простой исполнитель по сговору, а Юлия Кузьменко только закладывала взрывчатку, но не нажимала на крючок, сообщил юрист и руководитель юридической фирмы Сенс Консалтинг Леонид Маслов.

— Теперь неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста, — написал руководитель фирмы, сотрудники которой защищают Андрея Антоненко.

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По его словам, новые неустановленные лица вовлекли подозреваемых в дело. Они пошли на этот шаг, но не из корыстных побуждений. Теперь их могут подозревать еще и в хранении взрывчатки и в уничтожении авто, что добавляет еще две статьи в обвинение, уточняет юрист.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В 2019 году Нацполиция вручила подозрения пяти лицам. По версии следствия, главный мотив убийства Шеремета — дестабилизация общественно-политической ситуации в стране. 3 апреля суд продлил арест Антоненко до 1 июня, а 23 апреля у Юлии Кузьменко провели обыски.

Источник: Леонид Маслов