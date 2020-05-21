Двом фігурантам у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко змінили підозри.

Тепер Андрій Антоненко – не організатор, а простий виконавець за змовою, а Юлія Кузьменко лише закладала вибухівку, але не натискала на гачок, повідомив юрист та керівник юридичної фірми Сенс Консалтинг Леонід Маслов.

– Тепер невстановлені особи, діючи з особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту, – написав керівник фірми, співробітники якої захищають Андрія Антоненка.

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За його словами, нові невстановлені особи втягнули підозрюваних у справу. Ті пішли на цей крок, але не з корисливих мотивів. Тепер їх можуть підозрювати у зберіганні вибухівки та знищенні авто, що додає ще дві статті в обвинувачення, уточнює юрист.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху автомобіля. У 2019 році Нацполіція вручила підозри п’ятьом особам. За версією слідства, головний мотив убивства Шеремета – дестабілізація суспільно-політичної ситуації в країні. 3 квітня суд продовжив арешт Антоненка до 1 червня, а 23 квітня у Юлії Кузьменко провели обшуки.

Джерело: Леонід Маслов