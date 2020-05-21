Когда будут известны результаты ВНО 2020

Министерство образования и науки Украины утвердило порядок, когда будут известны результаты ВНО в 2020 году.
Порог внешнего независимого оценивания будет определяться:
- для математики, физики — до 16 июля;
- для украинского языка и литературы, истории Украины, биологии и иностранных языков — до 24 июля;
- для географии и химии — до 28 июля.
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На официальных страницах участников результаты ВНО будут размещены:
- математика, физика — до 17 июля;
- украинский язык и литература, история Украины, биология, иностранные языки — до 25 июля;
- география, химия — до 29 июля.
Дополнительная сессия будет проходить с 23 июля до 11 августа. Соответственно результаты ВНО станут известны и будут объявлены до 14 августа.
Ранее Факты ICTV писали, что в Министерстве образования науки Украины утвердили сроки проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году.
Основная сессия начнется 25 июня и продлится до 17 июля. Приглашение на прохождение ВНО с временем и местом проведения участники смогут загрузить из своих информационных страниц до 4 июня.