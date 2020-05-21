Когда в Украине откроют залы кафе и ресторанов

С 10 июня Минздрав разрешит открыть залы кафе и ресторанов внутри. Но это смягчение будет касаться только тех регионов, где эпидемиологические показатели будут в норме.

Также с 10 июня разрешат работать заведениям культуры и восстановят полноценную работу гостиниц и хостелов.

Читайте: Треть заведений может закрыться: рестораторы просят Кабмин разрешить работу

К слову, ранее Кабмин разрешил работать летним площадкам ресторанов и кафе, но с соблюдением определенных норм.

В частности, персонал должен быть в перчатках и масках, на входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком.

Также заведения должны обеспечить маркировку расстояния в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди, и расстояние между столиками в 1,5 м.

Источник: Минздрав