Когда в Украине откроют залы кафе и ресторанов

С 10 июня Минздрав разрешит открыть залы кафе и ресторанов внутри. Но это смягчение будет касаться только тех регионов, где эпидемиологические показатели будут в норме.
Также с 10 июня разрешат работать заведениям культуры и восстановят полноценную работу гостиниц и хостелов.
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К слову, ранее Кабмин разрешил работать летним площадкам ресторанов и кафе, но с соблюдением определенных норм.
В частности, персонал должен быть в перчатках и масках, на входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком.
Также заведения должны обеспечить маркировку расстояния в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди, и расстояние между столиками в 1,5 м.
Источник: Минздрав