Коли в Україні відкриють зали кафе і ресторанів

З 10 червня МОЗ дозволить відкрити зали кафе і ресторанів всередині. Але це пом’якшення стосуватиметься тільки тих регіонів, де епідеміологічні показники будуть в нормі.

Також з 10 червня дозволять працювати закладам культури і відновлять повноцінну роботу готелів і хостелів.

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До слова, раніше Кабмін дозволив працювати літнім майданчикам ресторанів і кафе, але з дотриманням певних норм.

Зокрема, персонал повинен бути у рукавичках та масках, на вході мають бути встановлені дозатори чи диспенсери з антисептиком.

Також заклади повинні забезпечити маркування відстані у 1,5 м для відвідувачів, що чекають своєї черги, і відстань між столиками у 1,5 м.

Джерело: МОЗ