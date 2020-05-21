По подсчетам экспертов, треть украинских заведений не смогут возобновить работу после карантина.

Все потому, что им не хватает ресурсов, чтобы пережить кризис, поэтому они увольняют работников и закрываются.

Руководитель Украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачев отмечает, что 80% людей, работающих в этой сфере, или уволили, или сократили.

По словам эксперта по трудоустройству Татьяны Пашкиной, больше всего пострадали уборщицы, посудомойки, официанты, ведь они не вовлечены в процесс приготовления пищи на вынос.

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Поэтому, учитывая такую ​​ситуацию, те, кому удалось удержаться на плаву, просят правительство разрешить принимать посетителей не только на террасах, но и внутри. Они готовы создать план, предусматривающий соблюдение дистанции и санитарных норм.

Кроме того, владельцы ресторанов могут использовать опыт Европы, где после ослабления карантина также начали работать заведения.

К примеру, в Нидерландах посетителей рассаживают в отдельные стеклянные “теплички”, а в тайских ресторанах напротив каждого сажают игрушечных панд.

Ассоциация рестораторов уже составила перечень норм, которые помогут защитить посетителей, и обратилась к премьер-министру с предложением, чтобы с 22 мая разрешили работу залов.

К слову, ранее ресторатор Максим Храмов в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV рассказал о реалиях ведения бизнеса в условиях нового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.