PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Треть заведений может закрыться: рестораторы просят Кабмин разрешить работу

По подсчетам экспертов, треть украинских заведений не смогут возобновить работу после карантина.

Все потому, что им не хватает ресурсов, чтобы пережить кризис, поэтому они увольняют работников и закрываются.

Руководитель Украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачев отмечает, что 80% людей, работающих в этой сфере, или уволили, или сократили.

По словам эксперта по трудоустройству Татьяны Пашкиной, больше всего пострадали уборщицы, посудомойки, официанты, ведь они не вовлечены в процесс приготовления пищи на вынос.

Читайте: ПЦР для официантов и никаких праздников: как должны работать кафе во время карантина

Поэтому, учитывая такую ​​ситуацию, те, кому удалось удержаться на плаву, просят правительство разрешить принимать посетителей не только на террасах, но и внутри. Они готовы создать план, предусматривающий соблюдение дистанции и санитарных норм.

Кроме того, владельцы ресторанов могут использовать опыт Европы, где после ослабления карантина также начали работать заведения.

К примеру, в Нидерландах посетителей рассаживают в отдельные стеклянные “теплички”, а в тайских ресторанах напротив каждого сажают игрушечных панд.

Ассоциация рестораторов уже составила перечень норм, которые помогут защитить посетителей, и обратилась к премьер-министру с предложением, чтобы с 22 мая разрешили работу залов.

К слову, ранее ресторатор Максим Храмов в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV рассказал о реалиях ведения бизнеса в условиях нового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Источник: Вікна новини

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка