Як працює транспорт Києва з 23 травня - правила для пасажирів

Наземний громадський транспорт у Києві запрацює з 23 травня.
Так, повністю роботу у звичному режимі відновлять автобуси, тролейбуси та трамваї.
Як зазначили у Київпастрансі у коментарі Фактам ICTV, усі транспортні засоби повинні дотримуватися обов’язкових санітарних норм та умов перевезення пасажирів.
Скільки пасажирів пускатимуть до салону
З 23 травня дозволять одночасно користуватися транспортом тій кількості людей на яку розраховані місця для сидіння плюс ще 10 осіб.
Тобто, якщо автобус має 24 місця, то у салоні може перебувати у середньому 35 людей.
Однак наразі ще не вирішено, як саме контролюватимуть пасажиропотік.
– На перший етапах ми плануємо залучати муніципальну варту міста та поліцію, аби вони допомагали з контролем, – зазначили у Київпастранс.
Також розглядається можливість проведення спільних рейдів поліцією та контролерами.Читайте: Відновлення роботи транспорту в Україні: що буде з цінами Таксі під час карантину: чи зросли ціни і чому Дистанція, рукавички і маски: як працюватиме метро Києва після відкриття
Засоби захисту
Усі пасажири зобов’язані носити маски. Це саме стосується і водіїв, і контролерів.
Людей без масок до салону не пускатимуть.
Коли та з якою періодичністю робитимуть дезінфекцію салонів
Загальну ретельну дезінфекцію салону проводитимуть двічі на день – вранці перед виходом на маршрут та ввечері – після повернення.
Протягом дня водії та кондуктори проходитимуть дезінфекцію на кінцевих зупинках.
До слова, ми також писали, як безпечно користуватися транспортом після карантину та чи варто поспішати.