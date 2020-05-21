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Факти / Інфографіка

Маски, дезінфекція, дистанція: обмеження для пасажирів у транспорті Києва

Наземний громадський транспорт у Києві запрацює з 23 травня.

Так, повністю роботу у звичному режимі відновлять автобуси, тролейбуси та трамваї.

Як зазначили у Київпастрансі у коментарі Фактам ICTV, усі транспортні засоби повинні дотримуватися обов’язкових санітарних норм та умов перевезення пасажирів.

Скільки пасажирів пускатимуть до салону

З 23 травня дозволять одночасно користуватися транспортом тій кількості людей на яку розраховані місця для сидіння плюс ще 10 осіб.

Тобто, якщо автобус має 24 місця, то у салоні може перебувати у середньому 35 людей.

Однак наразі ще не вирішено, як саме контролюватимуть пасажиропотік.

– На перший етапах ми плануємо залучати муніципальну варту міста та поліцію, аби вони допомагали з контролем, – зазначили у Київпастранс.

Також розглядається можливість проведення спільних рейдів поліцією та контролерами.

Читайте: Відновлення роботи транспорту в Україні: що буде з цінами Таксі під час карантину: чи зросли ціни і чому Дистанція, рукавички і маски: як працюватиме метро Києва після відкриття

Засоби захисту 

Усі пасажири зобов’язані носити маски. Це саме стосується і водіїв, і контролерів.

Людей без масок до салону не пускатимуть.

Коли та з якою періодичністю робитимуть дезінфекцію салонів

Загальну ретельну дезінфекцію салону проводитимуть двічі на день – вранці перед виходом на маршрут та ввечері – після повернення. 

Протягом дня водії та кондуктори проходитимуть дезінфекцію на кінцевих зупинках.

Як працює транспорт Києва з 23 травня - правила для пасажирів

До слова, ми також писали, як безпечно користуватися транспортом після карантину та чи варто поспішати.

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