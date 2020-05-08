Карантин в Украине: правила работы кафе и ресторанов

На первом этапе выхода Украины из карантина правительство разрешило работу летних площадок кафе и ресторанов, но заведения общественного питания должны соблюдать правила: разместить столы на расстоянии 1,5 м, следить за пребыванием работников в масках, перчатках и очках и контролировать, чтобы посетители не собирались большими группами.

Такие меры оправданы, считает инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов. По его словам, защитные средства для лица — обязательны, а вот перчатки могут носиться по желанию.

— Официанты должны быть в масках, а лучше в респираторах. Посетители должны приходить в масках. Во время еды учреждения должны выдавать им пакеты для их временного хранения. Перчатки — по желанию. Они являются напоминанием того, что не надо прикасаться к глазам, носу и рту, — говорит Вадим Аристов.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

К формированию меню и приготовлению блюд требований нет, добавляет специалист. Важно — кто ее готовит и разносит, поэтому нужно постоянно тестировать работников.

— По приготовлению пищи требований нет, потому что вирус не распространяется через нее. Важно не как приготовлена пища, а кто ее готовит и подает. Надо регулярно тестировать работников учреждений, лучше раз в неделю. Так будет больше шансов выявить человека на ранней стадии инфицирования, — добавляет инфекционист.

По его мнению, ПЦР-тестирование работников является эффективным, эти тесты точные и могут показать вирус на начальных этапах. Кроме того, важным является планирование пространства в учреждении.

— Надо изменить рассадку так, чтобы между людьми было расстояние более 1,5 метра. Также надо понизить вероятность пересечения посетителей, — уточняет Вадим Аристов.

Безопасность в учреждениях во время карантина — ответственность не только их владельцев и работников, но и самих посетителей. Люди должны с пониманием относиться к правилам и не нарушать их. Последствия посещения кафе и ресторанов без маски, собрания крупными компаниями ложится на плечи именно посетителей.

— Если ты собрал компанию, то ты берешь ответственность за нее. В компаниях есть риск распространения вируса. Если кто-то один инфицирован, то остальным придется сидеть на карантине 14 дней. Об этом надо помнить, — подводит итог эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие правила должны соблюдаться заведениями общественного питания при работе на первом этапе выхода из карантина.