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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Третина закладів може закритися: ресторатори просять Кабмін дозволити роботу

За підрахунками експертів, третина українських закладів не зможуть відновити роботу після карантину.

Все через те, що їм не вистачає ресурсів, аби пережити кризу, тому вони звільняють працівників і закриваються.

Керівник Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов зазначає, що 80% людей, які працюють у цій сфері, або звільнили, або скоротили.

За словами експерта із працевлаштування Тетяни Пашкіної, найбільше постраждали прибиральниці, посудомийки, офіціанти, адже вони не залучені до процесу приготування їжі на виніс.

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Тому, враховуючи таку ситуацію, ті, кому вдалося втриматися на плаву, просять уряд дозволити приймати відвідувачів не тільки на терасах, а й всередині. Вони готові створити план, який передбачатиме дотримання дистанції та санітарних норм.

Крім того, власники ресторанів можуть використати досвід Європи, де після послаблення карантину також почали працювати заклади харчуваня.

До прикладу, у Нідерландах відвідувачів розсаджують в окремі скляні “теплички”, а у тайських ресторанах  навпроти кожного садять іграшкових панд.

Асоціація рестораторів вже склала перелік норм, які допоможуть захистити відвідувачів, і  звернулася до прем’єр-міністра з пропозицією, щоб з 22 травня дозволили роботу залів.

До слова, раніше ресторатор Максим Храмов у ексклюзивному інтерв’ю для телеканалу ICTV розповів про реалії ведення бізнесу в умовах нової кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

Джерело: Вікна новини

Фото: Dreamstime

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