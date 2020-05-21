За підрахунками експертів, третина українських закладів не зможуть відновити роботу після карантину.

Все через те, що їм не вистачає ресурсів, аби пережити кризу, тому вони звільняють працівників і закриваються.

Керівник Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов зазначає, що 80% людей, які працюють у цій сфері, або звільнили, або скоротили.

За словами експерта із працевлаштування Тетяни Пашкіної, найбільше постраждали прибиральниці, посудомийки, офіціанти, адже вони не залучені до процесу приготування їжі на виніс.

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Тому, враховуючи таку ситуацію, ті, кому вдалося втриматися на плаву, просять уряд дозволити приймати відвідувачів не тільки на терасах, а й всередині. Вони готові створити план, який передбачатиме дотримання дистанції та санітарних норм.

Крім того, власники ресторанів можуть використати досвід Європи, де після послаблення карантину також почали працювати заклади харчуваня.

До прикладу, у Нідерландах відвідувачів розсаджують в окремі скляні “теплички”, а у тайських ресторанах навпроти кожного садять іграшкових панд.

Асоціація рестораторів вже склала перелік норм, які допоможуть захистити відвідувачів, і звернулася до прем’єр-міністра з пропозицією, щоб з 22 травня дозволили роботу залів.

До слова, раніше ресторатор Максим Храмов у ексклюзивному інтерв’ю для телеканалу ICTV розповів про реалії ведення бізнесу в умовах нової кризи, викликаної пандемією коронавірусу.