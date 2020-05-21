Біля селища Гончарівське Чернігівської області ЗСУ випробували легкий переносний ракетний комплекс Корсар виробництва КБ Луч з удосконаленим прицілом, який значно розширює бойові можливості комплексу.

У випробуваннях задіяли бойові розрахунки від командування Сухопутних військ ЗСУ, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій та Морської піхоти ВМС.

Для визначення ефективного розпізнавання цілі та точності її ураження ракети запускали як в світлу, так і в темну пору доби.

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Український ЛПРК Корсар вражає нерухомі та рухомі броньовані цілі з будь-якими видами і типами броні – танки, БТР, десантні катери – на відстані до 2,5 км, а також доти, вертольоти та безпілотники.















ЗСУ випробували удосконалений ракетний комплекс Корсар / 4 фотографии

Ракетний комплекс Корсар прийнятий на озброєння ЗСУ ще у 2017 році.

Джерело: Генштаб ЗСУ