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Факты / Украина / Общество

Пробное ВНО 2020 – МОН озвучило новые даты

Украинские школьники будут сдавать пробное ВНО 2020 по украинскому языку и литературе 15 июня, по другим предметам — 17 июня.

Обновленные приглашения выпускники начнут получать с 1 июня, их надо распечатать и взять с собой.

— Для печати приглашения-пропуска необходимо воспользоваться опцией Сформировать приглашение-пропуск — документ загрузится в формате PDF, — говорится в приказе Украинского центра оценивания качества образования.

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На пробное тестирование школьник должен принести с собой:

  • оригинал паспорта или ID-карты;
  • приглашение-пропуск;
  • средства индивидуальной защиты — маску или респиратор.

Получить результаты пробного ВНО можно с помощью онлайн-сервиса: 15-17 июня — по украинскому языку и литературе, 17-19 июня — по другим предметам.

Напомним, ранее МОН озвучило новые даты сдачи ВНО.

Источник: Минобразования

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