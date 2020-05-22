Дело Шеремета: полиция завершила досудебное расследование

Национальная полиция завершила досудебное следствие по трем подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко.

Материалы дела планируют передать в суд.

Об этом заявил адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Тарас Беспалый.

Так, сегодня подозреваемым в убийстве журналиста и их защитникам предоставят материалы дела для ознакомления и вручат обвинительные акты.

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Эту информацию подтвердил и адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский.

Напомним, накануне двум фигурантам по делу Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко изменили подозрения.

Теперь Антоненко — исполнитель по сговору, а не организатор. Юлия Кузьменко только закладывала взрывчатку, но не нажимала на крючок.

Источник: Следство.Инфо