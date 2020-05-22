В мае 2020 года оптовая цена на газ для населения была снижена на 21%.

Оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 2,3 грн за кубометр, сообщает НАК Нафтогаз.

— Но это цена без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами, — уточнили в Нафтогазе.

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В мае цена газа для населения упала на 21% по сравнению с апрелем, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.

С января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина №17 от 24 января. Основным индикативом цен есть фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе ТТF.

В марте на внутреннем рынке появился новый ценовой индикатор — ООО Оператор газотранспортной системы Украины провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года. Торги показали, что в Украине существует конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

Как писали Факты ICTV, цена импорта газа в апреле на 20,2% ниже стоимости в марте 2020 года.

Украинские предприятия в прошлом месяце импортировали газ по средней цене $122, 55 (3,3 тыс. грн.) За 1 тыс. кубометров, в марте — $153,65 (4,16 тыс. грн).

Источник: Нафтогаз