Семь украинских моряков освободили из пиратского плена

Из пиратского плена освобождены семеро украинских моряков корабля MSC TALIA F, который атаковали пираты 22 марта в Гвинейском заливе (Африка).

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

— Украинские консулы, Посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой, — написал Кулеба.

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22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, @UKRinNGA, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020



Напомним, судно MCS TALIA F шло под флагом Португалии. 22 марта на него напали пираты и похитили семерых украинцев. Всего на борту было 17 человек. После нападения корабль продолжил движение.