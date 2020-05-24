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Факты / Украина / Политика

Семь украинских моряков освободили из пиратского плена

Из пиратского плена освобождены семеро украинских моряков корабля MSC TALIA F, который атаковали пираты 22 марта в Гвинейском заливе (Африка).

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

— Украинские консулы, Посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой, — написал Кулеба.

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Напомним, судно MCS TALIA F шло под флагом Португалии. 22 марта на него напали пираты и похитили семерых украинцев. Всего на борту было 17 человек. После нападения корабль продолжил движение.

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