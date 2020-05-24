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Факти / Україна / Політика

Сімох українських моряків звільнили з піратського полону

З піратського полону звільнені семеро українських моряків корабля MSC TALIA F, який атакували пірати 22 березня в Гвінейській затоці (Африка).

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Українські консули, Посольство України в Нігерії, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому, — написав Кулеба.

Читайте: Біля берегів Африки пірати викрали українського моряка з судна Rio Mitong


Нагадаємо, судно MCS TALIA F йшло під прапором Португалії. 22 березня на нього напали пірати й викрали сімох українців. Всього на борту було 17 осіб. Після нападу корабель продовжив рух.

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