Сімох українських моряків звільнили з піратського полону

З піратського полону звільнені семеро українських моряків корабля MSC TALIA F, який атакували пірати 22 березня в Гвінейській затоці (Африка).

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Українські консули, Посольство України в Нігерії, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому, — написав Кулеба.

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22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, @UKRinNGA, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020



Нагадаємо, судно MCS TALIA F йшло під прапором Португалії. 22 березня на нього напали пірати й викрали сімох українців. Всього на борту було 17 осіб. Після нападу корабель продовжив рух.