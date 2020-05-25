71 тыс. защитных костюмов доставили в Украину и развозят по больницам – Степанов

Более 71 тыс. защитных костюмов для медиков, которые были закуплены Минздравом, поставляются сейчас в украинские больницы.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов и добавил, что уже подписал приказ о распределении костюмов.

— Эти костюмы уже поставляются в больницы. Они все приехали, то есть, количество костюмов, которое было закуплено Минздравом, чуть больше, чем 71 тыс., поставляются в настоящее время в больницы, — сказал Степанов в эфире Свободы слова на ICTV.

Со своей стороны нардеп Голоса Ольга Стефанишина заявила, что приказ на сайте министерства по состоянию на вечер 25 мая отсутствует.

Также она заявила, что нардепы Голоса проверили таможни и обнаружили, что защитные костюмы не поставляются в Украину в полном объеме.

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Ранее агентство Reuters написало о том, что НАБУ проводит расследование тендера на закупку Минздравом 71 тыс. защитных костюмов для медиков по завышенным ценам. В ведомстве отрицают эти обвинения.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль закупки Минздравом средств индивидуальной защиты.