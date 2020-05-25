Больницы не обеспечены на 70%. Зеленский взял на контроль закупки Минздрава

Президент Украины Владимир Зеленский будет держать на личном контроле закупки средств индивидуальной защиты.

Глава государства не согласился с заявлением Минздрава, что украинские больницы обеспечены всем необходимым в достаточном количестве.

— Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, что вроде медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов есть лишь 16%, а одноразовых защитных очков и щитков — вообще 4%, костюмов биозащиты — 51%. Итак, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%, — отметил Зеленский.

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Кабмин поставил перед собой задачу обеспечить трехмесячный запас средств защиты для медиков, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— В приоритете будут те поставщики, которые смогут поставить медсредства в ближайшее время, — говорит Шмыгаль.

Служба безопасности Украины сообщила, что начаты уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки.

Напомним, всего в Украине зафиксировали 21 245 случаев Сovid-19, за сутки заболели еще 259 человек. В общем — 623 — летальных случая, 7 234 человека выздоровели.

25 мая выпуск Свободы Слова будет посвящен медицинской реформе. Что происходит с украинской медициной и станет ли коронавирус постоянной проблемой нашей жизни?

Министр здравоохранения Максим Степанов и его оппоненты в студии Свободы Слова. Присоединяйтесь к обсуждению на сайте проекта. Начало в 22.30.