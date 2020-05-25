71 тис. захисних костюмів доставили в Україну і розвозять до лікарень – Степанов

Більше 71 тис. захисних костюмів для медиків, які були закуплені МОЗ, постачаються нині до українських лікарень.

Про це заявив голова Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов та додав, що вже підписав наказ щодо розподілу костюмів.

– Ці костюми вже постачаються в лікарні. Вони усі приїхали, тобто, кількість костюмів, яка була закуплена МОЗ, трішки більше, ніж 71 тис., постачаються нині до лікарень, – сказав Степанов в ефірі Свободи слова на ICTV.

Зі свого боку нардеп Голосу Ольга Стефанишина заявила, що наказ на сайті міністерства станом на вечір 25 травня відсутній. Також вона заявила, що нардепи Голосу перевірили митниці і виявили, що захисні костюми не поставляються в Україну в повному обсязі.

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Раніше агентство Reuters написало про те, що НАБУ проводить розслідування тендеру на закупівлю МОЗ 71 тис. захисних костюмів для медиків за завищеними цінами. У відомстві заперечують ці звинувачення.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський взяв на особистий контроль закупівлі МОЗ засобів індивідуального захисту.