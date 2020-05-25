Дополнительная сессия ВНО 2020 — даты регистрации и график

С 25 мая 2020 года выпускники украинских школ могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО 2020.

Она продлится до 9 июня, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

К регистрации приглашаются лица, которые не смогли подать документы раньше из-за карантина или других уважительных причин, участвовали в АТО, проживают на временно оккупированных территориях или находятся в СИЗО или учреждениях исполнения наказаний.

Читайте: Пробное ВНО 2020 — МОН озвучило новые даты

Кроме того, в УЦОКО сообщили график дополнительной сессии ВНО 2020:

24 июля — физика;

28 июля — математика;

29 июля — испанский язык;

30 июля — французский язык;

31 июля — немецкий язык;

3 августа — английский язык;

4 августа — украинский язык и литература;

5 августа — биология;

6 августа — история Украины;

7 августа — география;

10 августа — химия.

Напомним, ранее мы сообщали новые даты проведения ВНО 2020.