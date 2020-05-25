Дополнительная сессия ВНО 2020 — даты регистрации и график

С 25 мая 2020 года выпускники украинских школ могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО 2020.
Она продлится до 9 июня, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
К регистрации приглашаются лица, которые не смогли подать документы раньше из-за карантина или других уважительных причин, участвовали в АТО, проживают на временно оккупированных территориях или находятся в СИЗО или учреждениях исполнения наказаний.
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Кроме того, в УЦОКО сообщили график дополнительной сессии ВНО 2020:
- 24 июля — физика;
- 28 июля — математика;
- 29 июля — испанский язык;
- 30 июля — французский язык;
- 31 июля — немецкий язык;
- 3 августа — английский язык;
- 4 августа — украинский язык и литература;
- 5 августа — биология;
- 6 августа — история Украины;
- 7 августа — география;
- 10 августа — химия.
Напомним, ранее мы сообщали новые даты проведения ВНО 2020.