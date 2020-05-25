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Факти / Україна / Суспільство

Додаткова сесія ЗНО 2020 – дати реєстрації та графік

З 25 травня 2020 року випускники українських шкіл можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії ЗНО 2020.

Вона триватиме до 9 червня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

До реєстрації запрошуються особи, які не змогли подати документи раніше через карантин чи інші поважні причини, брали участь у АТО, проживають на тимчасово окупованих територіях чи перебувають у СІЗО та установах виконання покарань.

Читайте: Пробне ЗНО 2020 – МОН озвучило нові дати

Крім того, в УЦОЯО повідомили графік додаткової сесії ЗНО 2020:

  • 24 липня – фізика;
  • 28 липня – математика;
  • 29 липня – іспанська мова;
  • 30 липня – французька мова;
  • 31 липня – німецька мова;
  • 3 серпня – англійська мова;
  • 4 серпня – українська мова і література;
  • 5 серпня – біологія;
  • 6 серпня – історія України;
  • 7 серпня – географія;
  • 10 серпня – хімія.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли нові дати проведення ЗНО 2020.

Джерело: УЦОЯО

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