Додаткова сесія ЗНО 2020 – дати реєстрації та графік

З 25 травня 2020 року випускники українських шкіл можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії ЗНО 2020.
Вона триватиме до 9 червня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
До реєстрації запрошуються особи, які не змогли подати документи раніше через карантин чи інші поважні причини, брали участь у АТО, проживають на тимчасово окупованих територіях чи перебувають у СІЗО та установах виконання покарань.
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Крім того, в УЦОЯО повідомили графік додаткової сесії ЗНО 2020:
- 24 липня – фізика;
- 28 липня – математика;
- 29 липня – іспанська мова;
- 30 липня – французька мова;
- 31 липня – німецька мова;
- 3 серпня – англійська мова;
- 4 серпня – українська мова і література;
- 5 серпня – біологія;
- 6 серпня – історія України;
- 7 серпня – географія;
- 10 серпня – хімія.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли нові дати проведення ЗНО 2020.