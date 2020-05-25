Додаткова сесія ЗНО 2020 – дати реєстрації та графік

З 25 травня 2020 року випускники українських шкіл можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії ЗНО 2020.

Вона триватиме до 9 червня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

До реєстрації запрошуються особи, які не змогли подати документи раніше через карантин чи інші поважні причини, брали участь у АТО, проживають на тимчасово окупованих територіях чи перебувають у СІЗО та установах виконання покарань.

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Крім того, в УЦОЯО повідомили графік додаткової сесії ЗНО 2020:

24 липня – фізика;

28 липня – математика;

29 липня – іспанська мова;

30 липня – французька мова;

31 липня – німецька мова;

3 серпня – англійська мова;

4 серпня – українська мова і література;

5 серпня – біологія;

6 серпня – історія України;

7 серпня – географія;

10 серпня – хімія.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли нові дати проведення ЗНО 2020.