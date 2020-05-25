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Факты / Украина

Динамика сохраняется: в Украине упало количество новых заражений Covid-19

В Украине по состоянию на 25 мая резко упал суточный показатель инфицированных – 259 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 21 245 случаев Сovid-19. 623 – летальных исходов, 7 234 человека вылечились.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, количество инфицированных коронавирусом уменьшается четвертый день. В пятницу — 442 случая, в субботу — 432, а воскресенье — 406.

За последние сутки в стране 126 человек выздоровели, 6 — умерли. За сутки Covid-19 обнаружили у 16 детей и 43 медработников. Госпитализированы 77 пациентов.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Амбулаторно в Украине лечатся 14 625 пациентов, из них 1 284 ребенка и  3 349 медиков.

В общем, госпитализация понадобилась 6 620 людям (262 ребенка и 763 медработника). В подключении к аппарату ИВЛ нуждались 256 пациентов (один ребенок и 22 медика).

С начала пандемии в Украине зафиксировали 53 011 сообщений о подозрении на коронавирус.

В каких областях за сутки больше всего инфицированных:

  1. Черновицкая область — 45 случаев;
  2. Львовская область — 27 случаев;
  3. город Киев — 29 случаев.

Коронавирус в Украине 25 мая 2020: оперативная статистика МОЗ

Сколько случаев заражения Covid-19 в регионах:

  • В Винницкой области — 892 (472 выздоровели)
  • В Волынской области — 783 (182 выздоровели)
  • В Днепропетровской области — 875 (191 выздоровел)
  • В Донецкой области — 148 (61)
  • В Житомирской области — 641 (284)
  • В Закарпатской области — 1082 (280)
  • В Ивано-Франковской области — 1281 (637)
  • В Киеве — 2652 (360)
  • В Киевской области — 1437 (300)
  • В Кировоградской области — 478 (358)
  • В Луганской области — 43 (34)
  • Во Львовской области — 1360 (287)
  • В Николаевской области — 281 (117)
  • В Одесской области — 832 (138);
  • В Полтавской области — 266 (236)
  • В Ровенской области — 1434 (587)
  • В Сумской области — 166 (112)
  • В Тернопольской области — 1121 (791)
  • В Харьковской области — 912 (208)
  • В Херсонской области — 177 (146)
  • В Хмельницкой области — 364 (100);
  • В Черкасской области — 391 (276)
  • В Черновицкой области — 3083 (804)
  • В Черниговской области — 131 (47).

Топ-5 городов, где лучше всего придерживаются самоизоляции:

  1. Ивано-Франковск – 37,97%;
  2. Черновцы – 35,15%;
  3. Киев – 34,48%;
  4. Львов – 32,45%;
  5. Ужгород – 31,35%.

Напомним, что еще 24 мая в Украине зафиксировали 20 986 случаев заражения Covid-19. За сутки — 406.

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