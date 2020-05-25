Коронавирус в Украине 25 мая 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украине по состоянию на 25 мая резко упал суточный показатель инфицированных – 259 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 21 245 случаев Сovid-19. 623 – летальных исходов, 7 234 человека вылечились.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Так, количество инфицированных коронавирусом уменьшается четвертый день. В пятницу — 442 случая, в субботу — 432, а воскресенье — 406.
За последние сутки в стране 126 человек выздоровели, 6 — умерли. За сутки Covid-19 обнаружили у 16 детей и 43 медработников. Госпитализированы 77 пациентов.
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Амбулаторно в Украине лечатся 14 625 пациентов, из них 1 284 ребенка и 3 349 медиков.
В общем, госпитализация понадобилась 6 620 людям (262 ребенка и 763 медработника). В подключении к аппарату ИВЛ нуждались 256 пациентов (один ребенок и 22 медика).
С начала пандемии в Украине зафиксировали 53 011 сообщений о подозрении на коронавирус.
В каких областях за сутки больше всего инфицированных:
- Черновицкая область — 45 случаев;
- Львовская область — 27 случаев;
- город Киев — 29 случаев.
Сколько случаев заражения Covid-19 в регионах:
- В Винницкой области — 892 (472 выздоровели)
- В Волынской области — 783 (182 выздоровели)
- В Днепропетровской области — 875 (191 выздоровел)
- В Донецкой области — 148 (61)
- В Житомирской области — 641 (284)
- В Закарпатской области — 1082 (280)
- В Ивано-Франковской области — 1281 (637)
- В Киеве — 2652 (360)
- В Киевской области — 1437 (300)
- В Кировоградской области — 478 (358)
- В Луганской области — 43 (34)
- Во Львовской области — 1360 (287)
- В Николаевской области — 281 (117)
- В Одесской области — 832 (138);
- В Полтавской области — 266 (236)
- В Ровенской области — 1434 (587)
- В Сумской области — 166 (112)
- В Тернопольской области — 1121 (791)
- В Харьковской области — 912 (208)
- В Херсонской области — 177 (146)
- В Хмельницкой области — 364 (100);
- В Черкасской области — 391 (276)
- В Черновицкой области — 3083 (804)
- В Черниговской области — 131 (47).
Топ-5 городов, где лучше всего придерживаются самоизоляции:
- Ивано-Франковск – 37,97%;
- Черновцы – 35,15%;
- Киев – 34,48%;
- Львов – 32,45%;
- Ужгород – 31,35%.
Напомним, что еще 24 мая в Украине зафиксировали 20 986 случаев заражения Covid-19. За сутки — 406.