Станом на 12.00 25 травня у Києві зафіксовано 2 652 випадки коронавірусної хвороби. За добу захворіло ще 29 киян.

Це вперше за останні кілька днів, коли динаміка різко пішла на спад.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час брифінгу.

– Серед хворих – 3 медики, 1 людина померла. Загалом у столиці 60 летальних випадків.

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Захворіли:

15 жінок віком від 27 до 72 років;

11 чоловіків від 37 до 75 років;

2 дівчинки віком 11 та 12 років та 1 хлопчик, якому 10 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 2 людини. Усього коронавірус подолали 360 мешканців столиці.

Нагадаємо, усього в Україні зафіксували 21 245 випадків Сovid-19, за добу захворіло ще 259 осіб. Загалом – 623 – летальних випадки, 7 234 людини вилікувалися.