PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Киев остановился в 8-балльных пробках — где затруднено движение (КАРТА)

Киев вечером 25 мая снова сковали 8-балльные пробки. Традиционно движение остановилось в центральных районах столицы.

Стоят проспект Победы, улица Саксаганского, Жилянская, Набережно-Луговая, бульвар Леси Украинки и бульвар Дружбы народов, Набережное шоссе, улица Набережно-Рыбальская.

Также остановилось движение на Броварском проспекте, Северном мосту, проспекте Романа Шухевича, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, Большой Окружной дороге.

Пробки в Киеве: какая ситуация на дорогах 25 мая (КАРТА)

Читайте: Метро Киева возобновило работу: в каком режиме работают и кого пускают

Традиционные пробки наблюдаются и на Воздухофлотском проспекте и улице Вадима Гетьмана.

На Левом берегу больше всего затруднено движение на Дарницком шоссе и проспекте Юрия Гагарина.

Напомним, несмотря на то, что с 25 мая в столице заработало метро, ​​ пробки в Киеве утром достигали 7 баллов.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка