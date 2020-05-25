Пробки в Киеве: какая ситуация на дорогах 25 мая (КАРТА)

Киев вечером 25 мая снова сковали 8-балльные пробки. Традиционно движение остановилось в центральных районах столицы.

Стоят проспект Победы, улица Саксаганского, Жилянская, Набережно-Луговая, бульвар Леси Украинки и бульвар Дружбы народов, Набережное шоссе, улица Набережно-Рыбальская.

Также остановилось движение на Броварском проспекте, Северном мосту, проспекте Романа Шухевича, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, Большой Окружной дороге.

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Традиционные пробки наблюдаются и на Воздухофлотском проспекте и улице Вадима Гетьмана.

На Левом берегу больше всего затруднено движение на Дарницком шоссе и проспекте Юрия Гагарина.

Напомним, несмотря на то, что с 25 мая в столице заработало метро, ​​ пробки в Киеве утром достигали 7 баллов.