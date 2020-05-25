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Факти / Україна

Київ зупинився у 8-бальних заторах – де ускладнений рух (КАРТА)

Київ на вечір 25 травня знову скували 8-бальні затори. Традиційно рух зупинився у центральних районах столиці.

Стоять проспект Перемоги, вулиця Саксаганського, Жилянська, Набережно-Лугова, бульвар Лесі Українки та бульвар Дружби народів, Набережне шосе, вулиця Набережно-Рибальська.

Також зупинився рух на Броварському проспекті, Північному мосту, проспекті Романа Шухевича, проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській, Великій Окружній дорозі.

Затори в Києві: яка ситуація на дорогах 25 травня (КАРТА)

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Традиційні затори спостерігаються і на Повітрофлотському проспекті та вулиці Вадима Гетьмана.

На Лівому березі найбільше ускладнений рух на Дарницькому шосе і проспекті Юрія Гагаріна.

Нагадаємо, попри те, що з 25 травня у столиці запрацювало метро, затори в Києві зранку сягали 7 балів.

Фото: Dreamstime

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