С 25 мая метро в Киеве заработало в обычном режиме.

Обязательным условием для пользования метрополитеном является наличие защитной маски, также рекомендуют надевать перчатки.

Сейчас ажиотажа в середине нет. В вагонах ездят по 10-15 человек.

— Если видите, что людей в вагоне много, не заходите, подождите другой поезд, — призывают в метрополитене.

В местах скопления людей — у касс, турникетов и на входе — наклеили разметки для соблюдения дистанции.











Метро Киева возобновило работу: в каком режиме работают и кого пускают / 3 фотографии

Если одновременно в метро будет пытаться зайти большое скопление людей, станции ограничат работу на вход.

— Лучше рассредоточить людей извне на улице, чем собрать в замкнутом помещении, — отмечают в метрополитене.

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По возможности советуют пользоваться только бесконтактной оплатой.

Как можно оплатить проезд:

карточка киевлянина;

зеленая карточка метро;

Kyiv Smart Card;

банковская карточка;

приложения Google Pay и Apple Pay;

разовый QR-билет;

жетоны (действительны еще месяц).

Старайтесь позаботиться заранее об оплате проезда: пополнить карточку на пару поездок или купить несколько разовых билетов, чтобы избежать излишнего скопления людей.

В течение дня будут проводить усиленную дезинфекцию, особенно поверхностей, которых касаются люди: дверных ручек, поручней эскалаторов, касс.

Напомним, правительство продлило карантин до 22 июня, Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.