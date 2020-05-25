С 25 мая метро в Киеве заработало в обычном режиме.
Обязательным условием для пользования метрополитеном является наличие защитной маски, также рекомендуют надевать перчатки.
Сейчас ажиотажа в середине нет. В вагонах ездят по 10-15 человек.
— Если видите, что людей в вагоне много, не заходите, подождите другой поезд, — призывают в метрополитене.
В местах скопления людей — у касс, турникетов и на входе — наклеили разметки для соблюдения дистанции.
Если одновременно в метро будет пытаться зайти большое скопление людей, станции ограничат работу на вход.
— Лучше рассредоточить людей извне на улице, чем собрать в замкнутом помещении, — отмечают в метрополитене.
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По возможности советуют пользоваться только бесконтактной оплатой.
Как можно оплатить проезд:
- карточка киевлянина;
- зеленая карточка метро;
- Kyiv Smart Card;
- банковская карточка;
- приложения Google Pay и Apple Pay;
- разовый QR-билет;
- жетоны (действительны еще месяц).
Старайтесь позаботиться заранее об оплате проезда: пополнить карточку на пару поездок или купить несколько разовых билетов, чтобы избежать излишнего скопления людей.
В течение дня будут проводить усиленную дезинфекцию, особенно поверхностей, которых касаются люди: дверных ручек, поручней эскалаторов, касс.
Напомним, правительство продлило карантин до 22 июня, Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.