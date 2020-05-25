На Донбасі встановили дані 600 осіб, яких катували бойовики

Прокуратура Луганської області отримала дані майже 600 осіб, які постраждали від катувань бойовиків на Донбасі. Дані про них внесені до реєстру постраждалих осіб від злочинів, вчинених в умовах збройної агресії Росії проти України.

Прокурор Луганської області Олексій Ляшенко зазначив, що нині відомство розглядає понад 6 тис. кримінальних злочинів, скоєних незаконними збройними формуваннями.

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Наразі до реєстру досудових розслідувань внесено відомості про понад 4,2 тис. постраждалих в результаті кримінальних злочинів, пов’язаних зі збройною агресією РФ.

Нагадаємо, за останні два дні збройні формування РФ випустили понад 60 снарядів у бік позицій Об’єднаних сил в районі Кам’янки та Новолуганського.

З’ясувалося, що окупанти розмістили свої артилерійські системи біля будинків. Прикриваючись цивільним населенням Василівки та Яковлівки, ворожі артилеристи випустили 32 снаряди калібру 122 мм у бік захисників Кам’янки та ще 30 – з території селища Байрак у бік Новолуганського.