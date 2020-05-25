С 1 июня ученики заведений профобразования, для которых невозможно проводить практические занятия дистанционно, могут выходить на учебу.

Но начать работу смогут только учреждения тех регионов, где местные власти примут решение об ослаблении карантина.

Посещать профтехи ученики смогут, в частности, для того, чтобы сдать лабораторную работу, пройти темы производственного обучения или практики, отработать вождение транспортного средства.

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Во время урока в кабинете смогут находиться не более 10 человек одновременно, а проветривать помещение необходимо будет не менее 15 минут перед и после каждого занятия. Кроме того, директор должен согласовать механизм работы с местным управлением образования.

Также администрация профтехзаведения должна обеспечить:

уборку два раза в день;

дезинфекцию;

информирование о необходимости регулярного мытья рук с мылом и использовании защитной маски;

запрет пребывания в заведении посторонних лиц;

соблюдение дистанции — рассадка по одному ученику за партой;

ежедневный температурный скрининг работников и учащихся;

инструктаж о симптомах болезни и действиях в случае заражения.

Напомним, ранее в Министерстве образования сообщили, что с 1 июня 2020 года украинским вузам могут разрешить проводить экзаменационные сессии.