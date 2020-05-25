З 1 червня учні закладів профосвіти, для яких неможливо проводити практичні заняття дистанційно, можуть виходити на навчання.

Але розпочати роботу зможуть тільки заклади тих регіонів, де місцева влада ухвалить рішення про послаблення карантину.

Відвідувати профтехи учні зможуть, зокрема, для того, щоб скласти лабораторну роботу, пройти теми з виробничого навчання чи практики, відпрацювати водіння транспортного засобу.

Читайте: МОН затвердило нові дати проведення ЗНО 2020

Під час уроку в кабінеті зможуть перебувати не більше 10 осіб одночасно, а провітрювати приміщення необхідно буде щонайменше 15 хвилин перед і після кожного заняття. Крім того, директор повинен погодити механізм роботи з місцевим управлінням освіти.

Також адміністрація профтехзакладу повинна забезпечити:

прибирання двічі на день;

дезінфекцію;

інформування про необхідність регулярного миття рук із милом і використання захисної маски;

заборону перебування у закладі сторонніх осіб;

дотримання дистанції — розсадка по одному учню за партою;

щоденний температурний скринінг працівників і учнів;

інструктаж про симптоми хвороби та дії у випадку зараження.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти повідомили, що з 1 червня 2020 року українським вишам можуть дозволити проводити екзаменаційні сесії.