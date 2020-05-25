С 1 июня 2020 года украинским вузам могут разрешить проводить экзаменационные сессии.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в эфире одного из украинских телеканалов.

— Это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мер, а также в группах не более 10 лиц, — отметила Любомира Мандзий.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Возможность вузов принимать экзамены у студентов будет зависеть от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе. Но если вдруг она окажется неблагоприятной, университеты готовы проводить сессии удаленно.

Напомним, ранее мы писали о том, как образовательные заведения Киева будут выходить из карантина.