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Факты / Украина / Общество

До 10 человек в группах: как студенты будут сдавать сессии во время карантина

С 1 июня 2020 года украинским вузам могут разрешить проводить экзаменационные сессии.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в эфире одного из украинских телеканалов.

— Это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мер, а также в группах не более 10 лиц, — отметила Любомира Мандзий.

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Возможность вузов принимать экзамены у студентов будет зависеть от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе. Но если вдруг она окажется неблагоприятной, университеты готовы проводить сессии удаленно.

Напомним, ранее мы писали о том, как образовательные заведения Киева будут выходить из карантина.

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