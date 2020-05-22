Стоимость билетов в железнодорожном и городском транспорте после ослабления карантина в Украине повышаться не будет.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владсилав Криклий.

— Я думаю, что и внутриобластной и городской транспорт, а также маршрутные такси не будут увеличивать цену на проезд.

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Владислав Криклий также отметил, что авиаперевозчикам будет очень нелепо и неправильно увеличивать стоимость перевозки, поскольку людей будет меньше.

Поэтому он убежден, чтобы быстрее восстановить работу транспорта, должны быть доступные цены, чтобы психологический барьер и поэтапный выход из карантина можно было быстрее преодолеть.

Напомним, в Украине с 22 мая ослабили карантин и разрешили запустить общественный транспорт. Но перевозки будут выполнять, соблюдая определенные условия.

Как будет работать транспорт с 22 мая — читайте на Фактах ICTV.