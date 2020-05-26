В Украине еще есть семь областей, которые пока не дотягивают до второго этапа смягчения карантина.

К ним относятся: Донецкая, Луганская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области, Закарпатье и Волынь.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.

— Сегодня мы перечислили новые показатели. По испытаниям у нас не проходят Донецкая область — у них 9 тестирований на 100 тыс. населения, Луганская область — у них также 9,03 на 100 тыс. населения, и Львовская область — у них почти 12, а именно 11,98 на 100 тыс. населения. По показателям инцидентности, заболеваемости за последние 7 дней, не соответствуют показателям Волынская область, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Одним из критериев для ослабления карантина является инцидентность Covid-19 менее 12 новых случаев на 100 тыс. населения.

К слову, ослабление карантина в Киевской области начнется с 26 мая.