PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Ще 7 областей України не можуть пом’якшити карантин (СПИСОК)

В Україні ще є сім областей, які поки не дотягують до другого етапу пом’якшення карантину.

До них входять: Донецька, Луганська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області, Закарпаття й Волинь.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу.

– Сьогодні ми перерахували нові показники. За тестуваннями у нас не проходять Донецька область – у них 9 тестувань на 100 тис. населення, Луганська область – у них також 9,03 на 100 тис. населення, і Львівська область – у них майже 12, а саме 11,98 на 100 тис. населення.

За показниками інцидентності, захворюваності за останні 7 днів, не відповідають показникам Волинська область, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

Одним з критеріїв для послаблення карантину є інцидентність Covid-19 менше 12 нових випадків на 100 тис. населення.

До слова, послаблення карантину у Київській області розпочнеться з 26 травня.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка