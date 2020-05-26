В Україні ще є сім областей, які поки не дотягують до другого етапу пом’якшення карантину.

До них входять: Донецька, Луганська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області, Закарпаття й Волинь.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу.

– Сьогодні ми перерахували нові показники. За тестуваннями у нас не проходять Донецька область – у них 9 тестувань на 100 тис. населення, Луганська область – у них також 9,03 на 100 тис. населення, і Львівська область – у них майже 12, а саме 11,98 на 100 тис. населення. За показниками інцидентності, захворюваності за останні 7 днів, не відповідають показникам Волинська область, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

Одним з критеріїв для послаблення карантину є інцидентність Covid-19 менше 12 нових випадків на 100 тис. населення.

До слова, послаблення карантину у Київській області розпочнеться з 26 травня.