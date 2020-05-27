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Факти / Україна / Політика

Кабмін погодив ліквідацію терорганів ДАБІ та створення міжрегіональних органів ДІМ

Кабінет міністрів України погодив ліквідацію територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та створення міжрегіональних органів Державної інспекції містобудування (ДІМ).

Постанову Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду, оприлюднену нардепом Олексієм Гончаренко, уряд ухвалив 27 травня.

– Кабмін ухвалив постанову, у якій погоджено пропозицію Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо ліквідації її територіальних органів як структурних підрозділів апарату інспекції згідно з переліком. Погоджено також створити міжрегіональні територіальні органи Державної інспекції містобудування, – написав Гончаренко.

За словами нардепа, вносяться також зміни до положення про Державну інспекцію містобудування. Планується передати повноваження щодо проведення конкурсів на кращі будинки і споруди, які збудовані та прийняті в експлуатацію іншому органу.

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У документі пропонується розглянути пропозиції щодо ліквідації та реорганізації територіальних органів ДІМ, забезпечити проведення організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації її працівників.

Згідно з документом, ДІМ знаходитиметься у Києві за адресою бульвар Лесі Українки, 26.

Раніше Факти ICTV писали, що 13 березня уряд на виїзному засіданні підтримав ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Денис Шмигаль повідомив, що замість інспекції запровадять нову систему на основі прозорих та чітких правил гри.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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