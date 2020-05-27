Кабмин создал Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов создали в Украине.

Кабинет министров постановления соответствующее постановление на заседании 27 мая.

Этим же постановлением переименовали Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины в Министерство энергетики Украины.

Таким образом, создали два отдельных министерства.

Читайте: Украина должна быть готова к второй волне коронавируса — Зеленский

— У нас колоссальный кризис в энергетике. у нас нет 6 месяцев создавать министерство энергетики, поэтому мы идем таким путем. Критически важно обеспечить стабильность министерства энергетики. Экология сейчас работает, будет назначен и.о., — ответил на это премьер-министр Денис Шмыгаль.

Проект соответствующего решения принято с однодневной доработкой.

Как писали Факты ICTV, Кабмин разработал комплексную программу стимулирования отечественной экономики для преодоления последствий Covid-19 и начинает ее обсуждение с общественностью.