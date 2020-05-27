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Факти / Україна / Політика

Кабмін створив Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів створили в Україні.

Кабінет міністрів ухвали відповідну постанову на засіданні 27 травня.

Цією ж постановою перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України.

Таким чином, створили два окремі міністерства.

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– У нас колосальна криза в енергетиці. у нас немає 6 місяців створювати міністерство енергетики, тому ми йдемо таким шляхом. Критично важливо забезпечити стабільність міністерства енергетики. Екологія зараз працює, буде призначений в.о, – відповів на це прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Проект відповідного рішення ухвалено з одноденним доопрацюванням.

Як писали Факти ICTV, Кабмін розробив комплексну програму стимулювання вітчизняної економіки для подолання наслідків Covid-19 та починає її обговорення з громадськістю.

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