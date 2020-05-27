Квартира у Києві та 700 тис. грн зарплати: що відомо про Василя Володіна

Кабмін погодився призначити на посаду голови Київської обласної адміністрації Василя Володіна.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабміну 27 травня.

Факти ICTV зібрали інформацію про Василя Володіна.

Володін народився 15 квітня 1979 року в селі Корсунка Черкаської області. Вчився у Львівському національному університеті ім. Івана Франка за спеціальністю Міжнародні відносини. Має звання Заслужений юрист України.

Починав працювати у 2003 році в компанії Укрфермерпостач у Києві. Був заступником директора у ТОВ Торговий дім Дівіко та ТОВ Група компаній Украгро у Києві.

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У березні 2004 року пішов на державну службу – на посаду у Департамент фінансового законодавства Міністерства юстиції України. Працював у Державному агентстві України з інвестицій та інновацій та Державній інвестиційній компанії.

У 2011 році – заступник голови спостережної ради Українського банку реконструкції та розвитку. З 2012 по 2019 роки обіймав посаду директора Департаменту правового забезпечення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

До 20 грудня 2019 року – виконуючий обов’язки генерального директора Державного підприємства Електронмаш. Далі пішов у заступники до голови Київської облдержадміністрації. З 10 березняя – виконуючий обов’язки голови Київської облдержадміністрації.

Одружений, виховує двох дітей.

Декларація Василя Володіна

Його декларація за 2019 рік свідчить, що він володіє тільки квартирою у Києві на 48 кв. м.

Три земельні ділянки та будинок у селі Крюковщина на Київщині записаний на дружину. На неї зареєвстрований легковик HYUNDAI 2011 року.

У 2019 році задекларував 706 тис. грн зарплати та квартиру .

Зате у його дружини доходів на 1,5 млн грн – зарплата у державній компанії Енергоатом та кілька позик від них.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів погодив призначення тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна на постійну посаду.

Джерело: КОДА