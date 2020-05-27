Суд запретил Институту нацпамяти оценивать символику дивизии СС Галичина

Окружной административный суд Киева 27 мая признал противоправным ответ Института нацпамяти и его бывшего главы Владимира Вьятровича, что символика дивизии СС Галичина не является нацистской.

Суд обязал Институт воздержаться он распространения таких выводов, говорится в постановлении суда.

Суд частично удовлетворил иск главы издательства Сакцент Плюс Натальи Мясникова, которая просила признать незаконным ответ главы Института нацпамяти Владимира Вьятровича на запрос журналистов в 2017 году.

Тогда он ответил, что символика 14-й гренадерской дивизии Ваффен СС Галичина не относится к символике национал-социалистического режима, запрещенного в Украине.

В своем иске Мясникова утверждала, что дивизия СС Галичина была частью войск Ваффен-СС, и ее Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией. Подали его еще в 2017 году.

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Судьи постановили, что ответ Вьятровича был противоправным и они обязала воздержаться от распространения таких выводов Институту.

В то же время судьи отклонили требование истица запретить пропаганду символики СС Галичины, так как пропаганды не было.

В решении суда нет слов о том, в символике Галичины пропаганда национал-социалистического тоталитарного режима.

— Суд решил, что УИНП не нужно было отвечать на обращения гражданина о принадлежности этой символики к нацистской. Хотя институт, как центральный орган исполнительной власти, не мог не дать ответы гражданину, — написал бывший глава у себя на Facebook.

Вятрович уточнил, что в ответе на запрос журналистов, ссылался на оценки историков и геральдистов.

Напомним, Владимир Вятрович ушел с должности председателя Украинского института национальной памяти в сентябре 2019 года.

Кабмин назначил Вьятровича директором Украинского института национальной памяти 25 марта 2014.

Источник: Окружной админсуд Киева, Владимир Вятрович